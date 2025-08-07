Deutschland in der Energie-Falle: Haben wir uns mit der Energiewende verzockt?

Anzeige / Werbung

Die ehrgeizige Energiewende gerät in Gefahr, was passiert, wenn an windstillen, dunklen Tagen plötzlich die Lichter ausgehen? Die EU-Genehmigung für neue Gaskraftwerke kommt im letzten Moment: Werden diese Kraftwerke jetzt zur entscheidenden Rettungsleine für Deutschlands Stromversorgung, bevor das Netz an seine Grenzen stößt?

Gas als Schlüssel für Deutschlands Stromsicherheit

Deutschland wollte Vorreiter sein: Raus aus der Kohle, rein in die Erneuerbaren, doch das Tempo reicht nicht. Wind- und Solarenergie liefern längst nicht rund um die Uhr, Speicher und Wasserstoff-Technologien stehen noch ganz am Anfang. Genau deshalb wird das, was oft als "Brücke" bezeichnet wurde, nun zum tragenden Pfeiler der Energieversorgung: Gaskraftwerke.



Nach jahrelangem Hin und Her hat die EU endlich einen Großteil der geplanten neuen Gaskraftwerke genehmigt. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche zeigt sich erleichtert: "Wir konnten bislang signifikant mehr als die Hälfte verhandeln." Damit ist der Weg frei für Ausschreibungen und Investitionen, die das deutsche Stromnetz dringend braucht.

Überbrückung oder doch eine Dauerhafte Lösung?

Politisch ist oft von einer "Überbrückung" die Rede, bis erneuerbare Lösungen marktreif sind. Doch der Strombedarf steigt schon jetzt rasant, E-Autos, Wärmepumpen, Digitalisierung und die Industrie treiben ihn nach oben. Selbst wenn künftig mehr grüner Wasserstoff oder Batteriespeicher zur Verfügung stehen, wird Gas als flexibler und steuerbarer Energieträger unverzichtbar bleiben. Ohne zuverlässige Gaskraftwerke wären Versorgungslücken unvermeidlich.



Weltweit boomt der Bau neuer Atomkraftwerke, Uran ist so gefragt wie lange nicht mehr, weil viele Länder auf Grundlastfähigkeit setzen. Da Kernenergie in Deutschland keine Rolle mehr spielt, muss das Land andere Wege finden, um die Stabilität des Stromnetzes zu sichern. Die Diskussion um Gas dreht sich oft um Importe aus problematischen Quellen wie Russland oder um umweltschädliches Flüssiggas aus Übersee. Doch es gibt längst Alternativen: Europa verfügt über eigene Gasfelder und Produzenten, die nach modernen und umweltfreundlicheren Standards arbeiten. Wer Versorgungssicherheit will, muss gezielt auf diese europäischen und heimischen Quellen setzen, statt neue Abhängigkeiten zu schaffen.

Heimisches Gas statt "dreckige" Abhängigkeit

Ein aktuelles Beispiel liefert ADX Energy. CEO Paul Fink stellte im letzten Interview klar: "Europa braucht eigene Energieproduktion." Fink betont, dass Projekte wie die von ADX in Österreich und Italien deutlich weniger Emissionen verursachen als etwa LNG-Importe aus den USA. "Fracking in den USA verursacht bis zu 120 Prozent mehr CO2 pro Barrel als die konventionelle Förderung in Europa", erklärt er. Das Unternehmen setzt auf lokale Förderung und moderne Technologien, zum Beispiel im Wiener Becken und bei neuen Offshore-Projekten in Italien. Mit Projekten in Oberösterreich und geplanten Bohrungen in Italien zeigen Unternehmen wie ADX, dass europäische Gasproduktion längst Realität ist und im besten Fall auch sauberer gelingen kann.



"Einen Zeitraum für grünen Wasserstoff und die Mengen kann ich Ihnen heute nicht geben, weil wir die Marktentwicklung nicht sehen", räumt Reiche ein. Was also tun? Realistisch könnte Gas noch für viele weitere Jahre unverzichtbar sein, als Rückgrat eines Stromsystems, das sonst Gefahr läuft, bei Flaute und Dunkelheit an seine Grenzen zu stoßen.