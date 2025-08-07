Trotz schwacher Kursentwicklung in den vergangenen Jahren bietet Anika Therapeutics mittlerweile ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger. Mit einem innovativen Produktportfolio, das auf hyaluronsäurebasierten Lösungen aufbaut, erschließt das Unternehmen milliardenschwere Märkte in der orthopädischen Schmerztherapie und Geweberegeneration. Fokus auf regenerative Medizin Anika Therapeutics, mit Sitz in Bedford, Massachusetts, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
