Verizon Communications hat im zweiten Quartal 2025 solide Geschäftszahlen vorgelegt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders für defensive Anleger bleibt der Telekommunikationskonzern aufgrund seiner starken Dividendenrendite und robusten Cashflows weiterhin interessant. Stärker als erwartete Quartalszahlen Verizon Communications veröffentlichte im Juli für das zweite Quartal 2025 einen Gewinn von 1,22 US-Dollar pro Aktie und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de