Howden bringt sein einzigartiges Unternehmensmodell, seine ehrgeizigen Wachstumspläne und neue Optionen für Talente und Kunden auf den US-amerikanische Einzelhandelsmaklermarkt

Howden, die weltweit tätige Versicherungsmaklergruppe, gibt heute die Ernennung von Mike Parrish zum Chief Executive Officer von Howden U.S. und von Jim Hays zum Vice Chairman der Howden Group Holdings bekannt. Mike wird ein US-amerikanisches Maklerunternehmen der nächsten Generation für Kunden und Talente aufbauen und dabei das einzigartige, mitarbeiterorientierte und kundenorientierte Modell von Howden in den größten und dynamischsten Versicherungsmarkt der Welt einbringen. Jim wird mehr als 40 Jahre Erfahrung in der US-Versicherungsbranche in den Vorstand der Howden Group einbringen.

Mike ist einer der erfolgreichsten Unternehmensgründer der Branche und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung äußerst erfolgreicher US-amerikanischer Unternehmen zurückblicken. Seine Ernennung spiegelt Howdens Ansatz wider, die besten Führungskräfte in jedem Gebiet zu fördern, um erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, indem außergewöhnliche Talente gewonnen werden und diesen Talenten die Freiheit gegeben wird, ihre Kunden in den Mittelpunkt des Geschäfts zu stellen. Mike verbrachte fast zwei Jahrzehnte bei Aon, wo er ein marktführendes Unternehmen aufbaute, bevor er 2021 zu Marsh kam. Er wird im September zu Howden wechseln, vorbehaltlich der Erfüllung der entsprechenden vertraglichen Verpflichtungen.

Jim ist ein sehr erfahrener US-amerikanischer Versicherungsmanager und Unternehmer, der zuvor als Chief Executive Officer der Hays Company tätig war, einem Versicherungsmakler, den er 1994 gegründet und 2018 an Brown Brown verkauft hat. Er war Vice Chairman und Mitglied des Vorstands von Brown Brown, Inc. Er gründete Hays mit sieben Mitarbeitern und leitete mehr als 25 Jahre lang das Wachstum zu einem der führenden unabhängigen Maklerunternehmen in den USA.

Howden wurde 1994 mit drei Mitarbeitern gegründet und hat sich zu einem der zehn weltweit führenden Maklerunternehmen mit mehr als 22.000 Mitarbeitern entwickelt, darunter fast 6.000 Mitarbeiteraktionäre, die 34 der Group besitzen. Dies gelang durch die Gewinnung von Unternehmern, die in 56 Ländern Unternehmen gründeten. Heute verwaltet das Unternehmen Prämien in Höhe von 47 Mrd. USD und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Einzelhandels-, Spezial- und Rückversicherungsmaklergeschäft, Risikokapitalberatung, Mitarbeitervergünstigungen sowie Underwriting und Programmmanagement.

Howden ist bereits in den USA stark vertreten, wo das Unternehmen mehr als ein Viertel seines Umsatzes erzielt. Das Unternehmen ist seit mehr als einem Jahrzehnt in den USA tätig, und zwar über DUAL, einen der weltweit größten Managing General Agents, über Howden Re, einen von nur vier globalen Rückversicherungsmaklern, und durch langjährige Unterstützung von Kunden mit Sitz in den USA als deren Großhandelsmakler auf internationalen Märkten mit einem heutigen Prämienvolumen von mehr als 18 Mrd. USD.

Jim Hays, Vice Chairman der Howden Group Holdings, sagte: "Ich könnte nicht motivierter sein, Teil dieser unglaublich spannenden, äußerst ambitionierten Gruppe mit ihrer Armee von Unternehmern zu werden, die sich ganz dem Dienst am Kunden verschrieben haben. Und natürlich freue ich mich darauf, mit David zusammenzuarbeiten, der meiner Meinung nach einer der visionärsten Führungskräfte der heutigen Geschäftswelt ist. Ich hatte das Privileg, Neil Armstrong zu meinen persönlichen Freunden zählen zu dürfen. Daher war es für mich eine besondere Ehre, dass die Nachricht von Howdens weiterer Investition in den USA erstmals am 21. Juli in der Presse bekannt wurde dem Tag, an dem der erste Amerikaner den Mond betrat."

David Howden, CEO, Howden, sagte: "Von Anfang an haben wir Howden nach dem Grundsatz aufgebaut, dass wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern, damit sie sich um unsere Kunden kümmern. Das bedeutet, dass wir hervorragende Mitarbeiter einstellen und ihnen freie Hand lassen, damit sie wirklich das Beste für ihre Kunden tun können. Deshalb übertreffen wir mit unserem organischen Wachstum kontinuierlich den Markt."

"Die Ernennung von Mike ist ein unglaublich wichtiger Moment in unserer 30-jährigen Geschichte, in der wir ein globales Unternehmen mit einer dynamischen und unternehmerischen Kultur aufgebaut haben, das sich im Besitz der Menschen befindet, die darin arbeiten. Der Grundstein für unseren Erfolg lag schon immer darin, die richtigen Führungskräfte zu finden, die motiviert sind, ein Unternehmen aufzubauen, auf das sie stolz sein können. Mit Mike haben wir einen der herausragendsten Führungskräfte der Versicherungsbranche gefunden, der über eine unternehmerische Denkweise und eine beispiellose Erfolgsbilanz verfügt und die Freiheit sucht, ein Unternehmen aufzubauen, das Talenten und Kunden in den USA eine alternative Heimat bietet. Mit Jim haben wir einen der versiertesten Unternehmer der USA gewonnen, der den Konzernvorstand mit seinem reichen Erfahrungsschatz bereichert, während wir unsere ehrgeizige Vision für 2030 mit Hochdruck verfolgen."

"Ich bin begeistert von der Rolle, die Versicherungen in der Welt spielen können, indem sie Wachstum fördern und zur Lösung einiger der größten Herausforderungen beitragen, denen wir gegenüberstehen. In einem sich konsolidierenden Markt reagieren wir auf den klaren Wunsch von Kunden, Versicherern und Talenten nach Auswahlmöglichkeiten, indem wir uns als das Ziel für Spitzenkräfte positionieren. Und ich bin besonders stolz darauf, dass wir, während andere in der Maklerbranche Kosten senken, in die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA investieren, um unseren Kunden einen besseren Service bieten zu können. Wir werden unsere globalen Kompetenzen bündeln, um in den USA und weltweit Fachwissen und Dienstleistungen mit dem gewissen Extra zu bieten."

"Unsere Türen stehen nun offen. Wir können es kaum erwarten, loszulegen."

Über Howden

Howden ist eine globale Versicherungsmaklergruppe, deren Kernstück die Mitarbeiterbeteiligung ist. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und bietet Versicherungsmakler-, Rückversicherungsmakler- und Underwriting-Dienstleistungen und -Lösungen für Kunden, die von Privatpersonen bis hin zu den größten multinationalen Unternehmen reichen.

Die Gruppe ist in 56 Ländern in Europa, Afrika, Asien, dem Nahen Osten, Lateinamerika, den USA, Australien und Neuseeland tätig, beschäftigt 22.000 Mitarbeiter und verwaltet für ihre Kunden Prämien in Höhe von 47 Mrd. USD.

Weitere Informationen finden Sie unter www.howdengroup.com und www.howdengroupholdings.com.

