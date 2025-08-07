München (ots) -
Die geplanten Themen:
Proteste in Serbien
Wachsender Druck auf die Kulturszene
Gegenstimmen und Selbstermächtigung
Beeindruckende Bilder beim Foto-Festival in Arles
Existentielle Suche
Der Film "Sirât" ist ein dystopisches Roadmovie
"Die echtere Wirklichkeit"
Raphaela Edelbauers Roman über eine philosophische Terrorgruppe
Happy Birthday W.I.M.
Große Retrospektive feiert den Filmemacher und Künstler Wim Wenders
Moderation: Siham El-Maimouni
"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.
