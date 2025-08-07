

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.08.2025 / 14:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Dr. Vorname: Andreas Nachname(n): Blaschke

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SFC Energy AG

b) LEI

3912003HZPSTWYICYA50

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007568578

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 16,72 EUR 3.410,88 EUR 16,74 EUR 15.333,84 EUR 16,74 EUR 267,84 EUR 16,73 EUR 501,90 EUR 16,74 EUR 652,86 EUR 16,74 EUR 2.996,46 EUR 16,74 EUR 1.640,52 EUR 16,74 EUR 1.674,00 EUR 16,72 EUR 668,80 EUR 16,73 EUR 401,52 EUR 16,74 EUR 853,74 EUR 16,73 EUR 3.245,62 EUR 16,74 EUR 150,66 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 16,7361 EUR 31.798,6400 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





