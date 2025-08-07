© Foto: Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution/AP/dpaDer US-Energiekonzern Vistra wollte mit frischen Zahlen strahlen. Ob ihm das gelungen ist?Der US-Energiekonzern Vistra legte am Donnertstag seinen Geschäftsbericht vor. Angetrieben wurden die Papiere in der jüngsten Vergangenheit durch die KI-Phantasie der Anleger, denn: Irgendwo muss die Energie ja herkommen für den erhöhten Bedarf der Künstlichen Intelligenz. [spotify]0kD4MpIWmJuv4K8lMMW6Pd[/spotify] Vistra meldet einen Umsatz im 2. Quartal von 4,25 Milliarden US-Dollar, das sind 10,4 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen verfehlt aber sein Ziel damit um 490 Millionen US-Dollar. Folge: Auf Tagessicht fallen die Anteilsscheine um rund 5 Prozent. Der GAAP-Nettogewinn im …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE