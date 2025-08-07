Mit Andreas Everett hat der Anbieter von Software für Versicherungsunternehmen, Fadata, einen neuen DACH-Sales Director. Er soll u. a. strategische Partnerschaften ausbauen, neue Kundenpotenziale erschließen und Versicherer bei der Digitalisierung ihrer Kernsysteme begleiten. Fadata, Anbieter von Software für Versicherungsunternehmen, hat personelle Neuerungen bekannt gegeben: Ab sofort obliegt Andreas Everett die Verantwortung für den strategischen Vertrieb und den Ausbau der Marktpräsenz des Unternehmens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
