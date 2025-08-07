Im gestrigen Handel ging es mit einer Düngemittelaktie stark bergab: Die Papiere des US-Konzerns Mosaic knickten zweistellig ein. Nach Börsenschluss meldete der kanadische Konkurrent Nutrien seine Zahlen für das zweite Quartal. Und die Kanadier konnten positiv überraschen und verdienten mehr als Analysten erwartet hatten. So belief sich der Nettogewinn auf 1,2 Milliarden Dollar oder 2,50 Dollar pro Aktie. Analysten hatten im Durchschnitt einen Gewinn von 2,42 Dollar je Anteilschein erwartet. Ohne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
