Donald Trump steht kurz davor, eine "Executive Order" zu unterzeichnen, die den US-Finanzmarkt aufwirbeln dürfte. Ziel ist es, den Weg für Kryptowährungen wie Bitcoin, Private Equity und andere alternative Anlagen in die millionenfach genutzten 401(k)-Altersvorsorgepläne zu ebnen. Ein Schritt, der eine massive Kapitalwelle in den Kryptomarkt spülen könnte.Bloomberg zufolge wird Trump das Arbeitsministerium anweisen, die bestehenden Richtlinien des "Employee Retirement Income Security Act" (ERISA) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär