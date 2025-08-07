© Foto: Sven Hoppe - picture alliance / dpaD-Wave wächst zwar rasant im Quantenmarkt, doch der Verlust fällt höher aus als erwartet. Die Aktie rutscht ab - trotz voller Kasse und optimistischer Töne vom CEO. Die Aktie von D-Wave Quantum fällt nach Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag um über 4 Prozent. Grund dafür war ein höher als erwarteter Verlust. Im zweiten Quartal lag der bereinigte Nettoverlust bei 0,08 US-Dollar pro Aktie - ein Rückgang gegenüber den -0,12 US-Dollar im Vorjahr, aber deutlich unter den Analystenerwartungen von -0,05 US-Dollar. Beim Umsatz überzeugte der Quantencomputer-Spezialist hingegen: Der Wert stieg im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 3,1 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen …Den vollständigen Artikel lesen ...
