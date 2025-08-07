Die Aktie des Anlagenbauers GEA Group setzt ihre beeindruckende Rekordrally fort. Am Donnerstag kletterte der MDAX-Wert in Spitze um rund drei Prozent auf ein neues Allzeithoch. Verantwortlich dafür waren die jüngsten Quartalszahlen, wobei vor allem das EBITDA und die Marge über den Erwartungen der Experten lagen.Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus auf fast 35 Prozent und damit deutlich mehr als der Zuwachs des MDAX insgesamt. Auch im Fünfjahresvergleich kann sich die Performance sehen lassen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
