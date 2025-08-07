EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: adesso SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die adesso SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.adesso-group.de/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte/index.jsp
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
Ort: https://www.adesso-group.de/en/investor-relations/veroeffentlichungen/financial-reports/index.jsp
07.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adesso SE
|Adessoplatz 1
|44269 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|www.adesso-group.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2046125 07.08.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group