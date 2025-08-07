Anzeige
Donnerstag, 07.08.2025
Dow Jones News
07.08.2025 15:21 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Zinssenkungshoffnungen dürften Wall Street weiter stützen

DJ MÄRKTE USA/Zinssenkungshoffnungen dürften Wall Street weiter stützen

DOW JONES--Die optimistische Stimmung an den US-Börsen dürfte am Donnerstag zunächst andauern. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten auf eine freundliche Eröffnungstendenz am Kassamarkt hin. Am Berichtstag treten zwar die von US-Präsident Donald Trump angekündigten höheren Zölle auf Importe aus vielen Ländern in Kraft, Anleger setzen aber weiter darauf, dass die US-Notenbank die Zinsen bald senken wird, auch wenn die Zölle die Inflation anheizen dürften.

In den vergangenen Tagen hatten verschiedene Vertreter der Federal Reserve Bereitschaft zu Zinssenkungen erkennen lassen, nachdem jüngste Konjunkturdaten auf eine Abkühlung der US-Wirtschaft hingedeutet hatten. Daneben gibt es Hoffnungen auf ein Ende des Ukraine-Kriegs. Der Kreml hat nun einem Gipfel-Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin zugestimmt.

An Konjunkturdaten wurden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Sie stiegen stärker als erwartet, was in das Bild der schwachen monatlichen Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag passt. Die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt ist eines der Kriterien, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal deutlicher als angenommen, auch die Lohnstückkosten erhöhten sich etwas stärker als von Volkswirten prognostiziert.

Unter den Einzelwerten gewinnen Apple vorbörslich 2,8 Prozent. Die Aktie profitiert davon, dass Präsident Trump Ausnahmen von seinen neuen Chip-Zöllen zugesagt hat.

Corning verbessern sich um 3,9 Prozent. Apple wird seine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ausbauen. Dies sei Teil des Vorstoßes zur Erweiterung der Produktion in den USA. In diesem Zusammenhang hatte Apple am Mittwoch die Investition von weiteren 100 Milliarden Dollar in den USA angekündigt.

Lyft steigen um 0,4 Prozent, nachdem der Uber-Konkurrent mit dem Umsatz die Erwartungen des Markts knapp verfehlt hat. Auch die Zahlen von Airbnb (-6%) haben nicht in allen Punkten überzeugt. Investitionen in neue Geschäftsfelder haben die Marge des Vermittlers von Ferienunterkünften gedrückt.

Für Eli Lilly geht es um 7 Prozent abwärts. Die Quartalszahlen des Pharmaherstellers haben positiv überrascht. Allerdings hat ein neues Mittel zur Gewichtsreduktion in einer Phase-3-Studie nicht ganz den vom Markt erhofften Erfolg erbracht.

Der Dollar tendiert nach den Konjunkturdaten behauptet. Am Anleihemarkt legen die Renditen meist etwas zu. Anleger warten gespannt auf die Longbond-Auktion im späteren Verlauf. Diese sei ein aussagekräftiger Test der Nachfrage nach US-Schuldtiteln vor den US-Verbraucherpreisen, die am kommenden Dienstag veröffentlicht werden, meint die Danske Bank. Eine Auktion zehnjähriger Titel am Vortag war auf eine vergleichsweise geringe Nachfrage gestoßen, was Händler mit den zuletzt gesunkenen Renditen erklärten. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,23 Prozent.

Die Ölpreise werden etwas gestützt von Anzeichen einer soliden Nachfrage, wenngleich der Preisanstieg Marktteilnehmern zufolge von Befürchtungen gebremst wird, die US-Zölle könnten den Ölbedarf verringern. Gold ist derweil aufgrund der Zollthematik und der damit verbundenen Unsicherheit als "sicherer Hafen" gesucht. 

=== 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Mi, 17:20  % YTD 
EUR/USD           1,1662    +0,0%   1,1657   1,1645 +12,5% 
EUR/JPY           171,48    -0,2%   171,79   171,47  +5,5% 
EUR/CHF           0,9411    +0,1%   0,9402   0,9383  +0,2% 
EUR/GBP           0,8684    -0,5%   0,8728   0,8724  +5,5% 
USD/JPY           147,03    -0,2%   147,36   147,25  -6,3% 
GBP/USD           1,3429    +0,5%   1,3358   1,3347  +6,7% 
USD/CNY           7,1320    -0,1%   7,1360   7,1373  -1,0% 
USD/CNH           7,1809    -0,1%   7,1850   7,1843  -2,0% 
AUS/USD           0,6528    +0,4%   0,6501   0,6502  +5,1% 
Bitcoin/USD       116.461,05    +1,2% 115.095,15 115.046,75 +21,6% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          64,83    64,35    +0,7%    0,48 -11,1% 
Brent/ICE          67,37    66,89    +0,7%    0,48 -11,1% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.388,08   3.368,45    +0,6%    19,63 +28,4% 
Silber            32,95    32,49    +1,4%    0,46 +16,5% 
Platin          1.150,05   1.147,67    +0,2%    2,38 +31,0% 
Kupfer            4,43     4,41    +0,3%    0,01  +7,7% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 08:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
