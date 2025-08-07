DJ US-Produktivität wächst im 2. Quartal um 2,4 Prozent

DOW JONES--Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft in den USA ist im zweiten Quartal nach vorläufiger Rechnung um annualisiert 2,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal und damit etwas stärker als erwartet gewachsen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Produktivitätszuwachs von 2,0 Prozent gerechnet. Für das erste Quartal wurde ein revidierter Rückgang der Produktivität um 1,8 Prozent gemeldet, nachdem in vorläufiger Schätzung ein Minus von 0,8 Prozent gemeldet worden war.

Wie das US-Arbeitsministerium weiter berichtete, stiegen die Lohnstückkosten im Berichtszeitraum um 1,6 Prozent, während für das Vorquartal ein Anstieg um revidiert 6,9 (vorläufig: 5,7) Prozent gemeldet wurde. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 1,5 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 08:54 ET (12:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.