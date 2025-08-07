Eli Lilly hat starke Quartalszahlen geliefert, doch ausgerechnet die Hoffnungen im Milliardenmarkt für Adipositas-Medikamente wurden enttäuscht. Der Kurs liegt aktuell bei 590,10?EUR - nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag von über 12?%. Was ist passiert?Rekordzahlen im Kerngeschäft Eli Lilly übertraf im zweiten Quartal 2025 erneut die Erwartungen: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,91 USD, gegenüber einem Analystenkonsens von 4,52 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
