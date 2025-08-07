Actien-Börse Nr. 32

ADIDAS und PUMA versinken in der Einschätzung gegenüber NIKE, die vormachen, wie man ein Comeback managt.ADIDAS hat 29,8 % Kursverlust seit Jahresanfang hinter sich, PUMA bringt es auf einen neuen Rekord von - 61 %. Das gab es noch nie. PUMA am Montag sogar - 3 % auf neuem Tiefstkurs. Das Problem ist bekannt und beschrieben worden:Beide haben ihre Marktdarstellung mit Produkten, Labels und Preisen völlig falsch analysiert und verloren gegen NIKE angeblich jeweils zwischen 5 und 10 % Marktanteil im wichtigen US-Geschäft. Wie man eine solche Schieflage repariert, zeigt NIKE mit inzwischen fast 100 % Kursgewinn in der gleichen Zeit. Schaffen die deutschen Adressen dies erneut in überschaubarer Zeit?

Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 32 u. a.:- Die USA bleiben die Zugmaschine der Weltwirtschaft- PORSCHE ist der Paradefall für Nichtkönnen!- Die DT. LUFTHANSA wird neu entdeckt- Der Goldpreis irritiert- CANCOM wartet auf die Trendwende- Blick auf die Eurobanken