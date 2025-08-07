Xpeng hat die zweite Generation des P7 vorgestellt. Die auf einer 800-Volt-Architektur basierende Elektro-Limousine lädt mit bis zu 486 kW und bietet maximal 820 Kilometer Reichweite. Auffällig ist neben dem eleganten Design und dem riesigen Head-up-Display vor allem der deutliche Größenzuwachs. Die zweite Generation der Elektro-Limousine muss große Fußstapfen füllen. Der 2020 eingeführte P7 war eines der ersten Xpeng-Modelle und gleichzeitig über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
