Der Stralsunder Schiffbaubetrieb Ampereship hat zum ersten Mal ein dieselbetriebenes Fahrgastschiff auf vollelektrischen Antrieb umgerüstet: Das umgebaute Fahrgastschiff "Uetliberg" absolvierte nun auf dem Zürichsee in der Schweiz seine erste emissionsfreie Fahrt. Ampereship ist eigentlich auf den Neubau von Elektro-Solar-Schiffe und -Fähren für Binnengewässer spezialisiert. Bei der"Uetliberg" bewerkstelligte der Fachbetrieb nun erstmals eine Umrüstung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
