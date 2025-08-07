Anzeige
Donnerstag, 07.08.2025
07.08.2025 15:51 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. August (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. August (vorläufige Fassung) 

=== 
  07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1H 
*** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1H 
     (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q (ILO) 
     PROGNOSE:   7,5% 
     1. Quartal:  7,4% 
*** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1H 
  07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q 
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 
  08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juli 
*** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H 
     (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 
*** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, außerordentliche Hauptversammlung 
  16:20 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei 
     Mississippi Delta Event 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 09:19 ET (13:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
