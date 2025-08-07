DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 8. August (vorläufige Fassung)

=== 07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 2Q (ILO) PROGNOSE: 7,5% 1. Quartal: 7,4% *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1H 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 2Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1H (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juli *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, außerordentliche Hauptversammlung 16:20 US/Fed-St. Louis-Präsident Alberto Musalem, Rede bei Mississippi Delta Event ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 09:19 ET (13:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.