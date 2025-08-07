© Foto: adobe.stock.comAuf den ersten Blick wirkt der Handel bei Brent Öl recht ruhig. Einerseits will es dem Ölpreis nicht gelingen, neues Momentum auf der Oberseite zu kreieren. Anderseits scheint Brent Öl auf der Unterseite gut abgesichertBrent Öl - Lage unverändert hochgradig explosiv Seit geraumer Zeit dominiert eine Patt-Situation das Handelsgeschehen bei Brent Öl. Der Markt wirkt vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage unentschlossen. Auf der einen Seite gibt es zahlreiche Belastungsfaktoren für den Ölpreis. Die in der letzten Kommentierung zu Brent Öl thematisierte Ausweitung der Produktionsmenge der OPEC+ und schwache Konjunkturdaten gehören dazu. Die Aussicht auf ein höheres Angebot vor dem …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE