Die Zalando Aktie gerät nach soliden Quartalszahlen ins Rutschen. Was zunächst wie ein Erfolg klang, entpuppt sich als Wachstumsdämpfer mit Signalwirkung.Solide Zahlen, schwacher Ausblick Im zweiten Quartal konnte Zalando seinen Umsatz um über 7 Prozent auf rund 2,8 Milliarden Euro steigern. Auch das operative Ergebnis legte zu und erreichte mit 186 Millionen Euro einen neuen Höchstwert im Jahresverlauf. Der Nettogewinn stieg leicht auf 96,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
