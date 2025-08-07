Andersen Consulting verstärkt seine Strategie- und Technologie-Transformationskompetenzen durch die Übernahme des Partnerunternehmens 460degrees und baut damit seine Fähigkeit weiter aus, Kunden bei der Förderung von Innovation, Transformation und Geschäftsleistung in zunehmend komplexen Märkten zu unterstützen.

460degrees wurde 2004 gegründet und bietet spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen Projektabwicklung, strategisches Datenmanagement, Transformationsberatung, Cybersicherheit und digitale Vertrauenswürdigkeit. Das Unternehmen bietet Beratungslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter Behörden, Einzelhandel und Finanzwesen, und hilft ihnen dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und Ergebnisse schneller zu erzielen. Mit einem starken Fokus auf Umsetzung und Lieferung arbeitet 460degrees auf Kundenseite, um Unternehmen während des gesamten Beschaffungsprozesses zu begleiten und sicherzustellen, dass sie in jeder Phase ihrer digitalen Transformation auf das richtige Fachwissen und die richtigen Ansprechpartner zurückgreifen können.

"Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unseren Einfluss sowohl regional als auch global ausbauen und unseren Kunden einen verbesserten Zugang zu integrierten, multidisziplinären Dienstleistungen bieten", so Werner Spies, Gründungspartner von 460degrees. "Gemeinsam verbinden wir fundiertes technisches Know-how mit globaler Reichweite, um Kunden bei der Bewältigung ihrer dringendsten Herausforderungen zu unterstützen und ihnen zu helfen, in einem sich schnell verändernden Geschäftsumfeld mit Zuversicht voranzukommen."

"Die Erweiterung um 460degrees unterstreicht das Engagement von Andersen Consulting für die Zusammenarbeit mit zukunftsorientierten Unternehmen, die unsere Werte und Visionen teilen", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Diese Zusammenarbeit erweitert unsere globale Präsenz und verbessert unsere Fähigkeit, Kunden bei der Bewältigung digitaler Umbrüche, komplexer Risikoumgebungen und transformativer Veränderungen zu unterstützen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806450415/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com