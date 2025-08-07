Die italienische Wettbewerbsbehörde hat gegen den chinesischen Fast-Fashion-Riesen Shein wegen Irreführender Umweltversprechen auf der Website eine Geldstrafe in Höhe von 1 Million Euro verhängt. Jetzt passt das Unternehmen seine Website an und gibt sich reumütig. Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat gegen die chinesische Modeplattform Shein eine Wettbewerbsstrafe verhängt. Das Unternehmen mit chinesischen Wurzeln soll eine Million Euro zahlen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
