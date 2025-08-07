© Foto: Dall-EETF-Zuflüsse kehren zurück, Altcoins steigen teils über 5 Prozent. Trumps neue Krypto-Strategie könnte den Markt nachhaltig verändern.Während Bitcoin nach einem holprigen Wochenstart nun wieder bei 116.540 US-Dollar rund 2 Prozent im Plus notiert, richtet sich der Blick der Märkte zunehmend auf Altcoins wie Ethereum, XRP und Solana die wieder Stärke zeigen. Ethereum führt die Rallye aktuell an und liegt mit 5,33 Prozent im Plus bei 3.815,38 US-Dollar. XRP springt erneut über die psychologisch wichtige Marke von 3 US-Dollar, ein Plus von 4,45 Prozent. Auch Solana (+5,3 Prozent), Dogecoin (+5,95 Prozent) und Cardano (+5,14 Prozent) verzeichnen kräftige Zugewinne (Stand: 13:30 Uhr MESZ). Das …Den vollständigen Artikel lesen ...
