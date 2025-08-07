Airbnb hat am Mittwoch überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertraf der Plattformanbieter die Erwartungen der Analysten. Auch weitere Kennziffern fielen positiv aus. Doch eine vorsichtige Prognose für die kommenden Monate lässt die Aktie merklich unter Druck geraten. Der Umsatz von Airbnb stieg im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 3,10 Milliarden Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 3,04 Milliarden Dollar. Noch deutlicher fiel die Überraschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär