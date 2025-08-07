Nach Monaten der Anleger-Skepsis und einem anhaltenden Abwärtstrend scheint Apple endlich wieder in Fahrt zu kommen. Die Aktie des Tech-Riesen hat in den letzten zwei Handelstagen eine beeindruckende Rallye hingelegt und steht kurz davor, eine wichtige technische Hürde zu überwinden. Dieser Aufschwung ist maßgeblich auf die Ankündigung einer gigantischen Investition in die US-Produktion zurückzuführen, die im Gegenzug die Gefahr von Zöllen bannen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
