Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2519361000 DevvStream Corp. 07.08.2025 CA2519362099 DevvStream Corp. 08.08.2025 Tausch 10:1
CA59140M1086 Metasphere Labs Inc. 07.08.2025 CA59140M2076 Metasphere Labs Inc. 08.08.2025 Tausch 4:1
