Nach dem ersten US-Zollchaos haben sich viele Wertpapiere wieder gefangen. Dass aber ausgerechnet diese Gruppe an Fonds weiter zulegen und schon seit Jahren wachsen, dürfte den ein oder anderen überraschen. Anleger können sich bestimmt bessere Zeiten als vorstellen, um in nachhaltige Fonds zu investieren. Das Zoll-Chaos und auch ein US-Präsident Donald Trump sind nicht unbedingt Argumente, die für diese Fonds sprechen, die nicht selten stark auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE