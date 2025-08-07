Euwax Gold II: Gelbes Edelmetall am Weg zu neuen Höchstständen?

Anleger reagieren auf geopolitische Unsicherheit!

Rückblick

Der Goldpreis hat im heurigen Jahr neue Höchststände erreicht. Angesichts der Unsicherheiten, die durch die US-Zollpolitik entstehen, fließt Kapital verstärkt in als sicher geltende Anlageklassen wie Gold. Wenn wir uns den Chart vor April ansehen, können wir eine starke Aufwärtsbewegung erkennen, die von November 2024 bis in den April 2025 reicht. Während dieser Phase stieg der Kurs von unter 77 EUR auf über 100 EUR. Diese Entwicklung fand mit regelmäßigen höheren Hochs und höheren Tiefs statt.

Euwax Gold II-Aktie: Chart vom 07.08.2025, Kürzel: EWG2, Kurs: 95.79 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Wir sehen eine absteigende Widerstandslinie, die sich über die jüngsten Hochpunkte seit April zieht. Ein Anstieg des Kurses über den Widerstand bei ca. 96 EUR würde ein Kaufsignal darstellen und die vorherrschende Abwärtsbewegung beenden. Ein erstes Kursziel wäre der Bereich des Hochs um 100 EUR.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs die GDs 20/50 unterschreiten, wäre dies ein negatives Signal. Ein solches Muster würde die Aufwärtstendenz der Vormonate in Frage stellen.

Meinung

Saisonal zeigt Gold den typischen Verlauf in Abhängigkeit von der Jahreszeit. Im Spätsommer schlagen häufig die Käufer zu. Der Grund liegt in der Schmucknachfrage. Etwa die Hälfte der laufenden Förderung von Gold fließt in die Schmuckproduktion. Durch die indische Hochzeitssaison im Herbst, das Weihnachtsfest im Dezember und das chinesische Neujahrsfest im Februar steigt die Nachfrage. Das Edelmetall hat sich über Jahrhunderte als verlässlicher Wertspeicher und als Absicherung gegen systemische Risiken bewährt. Anleger setzen Gold traditionell ein, um ihr Portfolio in Phasen geopolitischer Spannungen oder hoher Inflation zu stabilisieren.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Meine Meinung zu Euwax Gold II ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2025

