Beschäftigte wissen, worüber sie in Mitarbeitergesprächen sprechen möchten, vermissen aber eine verbindliche Dokumentation der Gesprächsinhalte. Das sind die Ergebnisse einer Umfrage. Ziellos ins Mitarbeitergespräch gehen? Laut einer Umfrage der Königsteiner Gruppe ist das bei den Deutschen eher selten der Fall. Demnach haben Beschäftigte sogar eine klare Vorstellung davon, worüber sie in Mitarbeitergesprächen mit ihrem Arbeitgeber sprechen möchten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n