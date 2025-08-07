© Foto: Hindustan Times - Sipa USAWas passiert, wenn sich die größte Demokratie der Welt vom Westen verraten fühlt? Auf wO TV erklärt Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, warum die tektonischen Platten der Geopolitik gerade stark verschoben werden."Eine globale Ordnung braucht Fairness", erklärte Indiens Außenminister bereits im Jahr 2024. Jetzt zieht Neu-Delhi Konsequenzen. Als Donald Trump zu Beginn seiner Amtszeit neue Zölle auf indische Waren verhängt und das Land öffentlich beschuldigt, den Ukraine-Krieg indirekt zu finanzieren, ist für Indien eine rote Linie überschritten. Das einstige Brückenland zwischen Ost und West wendet sich wieder stärker China und Russland zu. Für Willhöft steht fest: "Mit jeder Sanktion, …Den vollständigen Artikel lesen ...
