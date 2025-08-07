Der amerikanische Gold- und Silberproduzent Hecla Mining hat seine Prognose für das laufende Jahr spürbar nach oben geschraubt. Da auch die Zahlen für das abgelaufene Quartal deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen und sowohl Gold als auch Silber sich am Donnerstag freundlich präsentieren, springt die Aktie zweistellig an.Das Unternehmen rechnet nun damit 126.000 bis 137.000 Unzen Gold zu fördern - bisher lag die Prognose bei lediglich 120.000 bis 130.000 Unzen. Das liegt leicht über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
