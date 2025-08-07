Mainz (ots) -
Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:
Sonntag, 10. August 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Musikalischer und kulinarischer Genuss bei Kiwi! Auf der Schlagerparty kämpfen zwei Kandidaten an der Seite von Starkoch Nelson Müller um die Teilnahme an der ZDF-Show "Küchenschlacht XXL".
Gäste: Semino Rossi, Patrick Lindner, Rosanna Rocci, Achim Petry & Bianca Holzmann, Julian David, CHARLIEN, Dorfrocker & Kings of Günter, Vanessa Neigert, Sarah Bora und Daniel Sommer.
