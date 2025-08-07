Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl jeder den Zinsschnitt um 25 Basispunkte erwartet hat - die große Überraschung ist der Weg dorthin, so Gordon Shannon, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management. Das Komitee habe seine Stimmen nach einer 4-4-1-Spaltung neu abgeben müssen. Als Reaktion auf einen abkühlenden Arbeitsmarkt und ein nachlassendes Wachstum möchte die Bank of England die britische Wirtschaft ankurbeln, werde jedoch durch die Inflation gebremst, die zwar gedämpft, aber weiterhin eine anhaltende Bedrohung darstelle. Das dürfte den Dissens derjenigen geprägt haben, die für das Beibehalten der Zinssätze gestimmt hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
