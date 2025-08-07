Brüssel (www.anleihencheck.de) - Das Ergebnis des Monetary Policy Committees (MPC) war überraschend hawkisch, so Jamie Niven, Senior Fixed Income Fondsmanager bei Candriam.Um die weithin erwartete Zinssenkung um 25 Basispunkte zu beschließen, sei eine zweistufige Abstimmung erforderlich gewesen. Die Beibehaltung eines "schrittweisen und vorsichtigen Ansatzes" sei ein wichtiges Element und deute darauf hin, dass eine Beschleunigung der vierteljährlichen Senkungen derzeit von den meisten nicht in Betracht gezogen werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
