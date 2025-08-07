Hannover (www.anleihencheck.de) - In einer historisch bedeutsamen Sitzung hat das MPC der Bank of England heute die als Leitzins bekannte Bank Rate um 25 Basispunkte auf 4,00% gesenkt, so die Analysten der NORD LB. Bedeutsam sei es insofern gewesen, dass Andrew Bailey das erste Mal in der Geschichte der Bank of England einen zweiten Durchgang bei der Abstimmung zum Leitzins durchgeführt habe. Das Gremium habe sich in einer Pattsituation befunden bzw. hätte den Leitzins bei 4,25% belassen können. Alan Taylor habe in der ersten Abstimmung für 3,75% gestimmt, die gemeinsame Richtung des Gremiums sei demnach für eine Senkung gewesen. Um dem eigentlichen Willen des MPC zu entsprechen, habe Bailey gefragt, ob Taylor eine Senkung auf "nur" 4,00% mittragen würde und habe folglich den zweiten Durchgang anberaumt. Ein bisheriges Unicum! Die ökonomischen Daten des Vereinigten Königreiches würden geldpolitische Impulse derzeit auch nahelegen. Mit einer Inflation, die im Grunde eher unauffällig sei und einem sich drastisch abkühlenden Arbeitsmarkt die Zeit für eine Zinssenkung nun einfach gekommen. (07.08.2025/alc/a/a) ...

