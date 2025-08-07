Trade beim Testsieger*: https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536976.550608.CRT9WYVpJWe Indien sagt dem Westen "Nein Danke" - und wendet sich Russland und China zu. Was steckt hinter dem Bruch mit den USA - Welche Folgen hat das für die globale Weltordnung, die Aktienmärkte und die Rohstoffpreise - Jan Willhöft analysiert exklusiv die geopolitischen Hintergründe und zeigt, warum Anleger jetzt besonders genau hinschauen sollten. dax indien goldpreis Keine Anlageempfehlung! Moderator: Jan Willhöft / Partner bei AXINO Capital
© 2025 wallstreetONLINE TV