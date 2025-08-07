TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israel will Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zufolge die Kontrolle über den gesamten Gazastreifen übernehmen. "Das ist unsere Absicht", sagte der Regierungschef dem US-Sender Fox News auf eine entsprechende Frage.

In einem von dem Sender vorab veröffentlichten Ausschnitt des Interviews betonte Netanjahu, Israel wolle das Gebiet nicht dauerhaft besetzen, sondern es von der Hamas befreien, um es schließlich an andere Kräfte zu übergeben. Dies müssten Kräfte sein, die nicht wie die islamistische Terrororganisation Hamas zur Vernichtung Israels aufriefen.

Israel kontrolliert gegenwärtig nach Medienberichten rund drei Viertel des weitgehend zerstörten Küstenstreifens, in dem rund zwei Millionen Palästinenser leben.

Am Abend kommt das israelische Sicherheitskabinett zusammen, um über eine Ausweitung der Kämpfe im Gazastreifen zu entscheiden. Zuvor berichteten Medien, Netanjahu neige angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit der Hamas über eine Waffenruhe zu einer Einnahme des Gebiets./rme/DP/zb