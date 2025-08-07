Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) -- Gesamtmenge von ~130 BCM (4,59 TCF)- Stufe eins: erster Verkauf von ~20 BCM (0,7 TCF) ab 2026- Stufe zwei: nach Abschluss des Leviathan-Erweiterungsprojekts werden weitere ~110 BCM (3,88 TCF) Erdgas exportiert werden- Geschätzter Wert von 35 Milliarden Dollar bis 2040- Baut auf dem bestehenden Exportabkommen mit Ägypten (~60 BCM) auf- Derzeitige voraussichtliche Ressourcen von ~600 BCM (21,2 TCF) Erdgas in der Leviathan-Lagerstätte- Die Vereinbarung soll den Weg für den Ausbau von Leviathan ebnen und die Versorgung des israelischen Marktes mit Erdgas bis 2064 sicherstellenNewMed Energy und die Partner des Leviathan-Projekts geben heute die Unterzeichnung eines wegweisenden Abkommens über den Verkauf von Erdgas aus dem Leviathan-Reservoir an den ägyptischen Markt bekannt. Der Vertrag wurde mit Blue Ocean Energy (BOE) unterzeichnet, einem bestehenden Abnehmer von Erdgas aus Leviathan für Ägypten.Das Geschäft umfasst eine Gesamtmenge von ~130 BCM (4,59 TCF) Erdgas mit einem geschätzten finanziellen Wert von rund 35 Mrd. USD. Das Abkommen ist das größte Exportgeschäft in der Geschichte Israels und das größte seit der Entdeckung der Erdgasvorkommen in Israel. Die Vereinbarung sieht vor, dass der Verkauf des Gases an Ägypten bis zum Jahr 2040 bzw. bis zur vollständigen Erfüllung der Vertragsmengen fortgesetzt wird.Das Leviathan-Reservoir begann kurz nach Beginn der Produktion im Januar 2020 mit dem Export von Erdgas nach Ägypten. Derzeit liefert die Lagerstätte über Blue Ocean Energy eine vertraglich vereinbarte Gesamtgasmenge von ca. 60 BCM mit einem Jahresvolumen von 4,5 BCM (0,16 TCF) nach Ägypten, zuzüglich SPOT-Mengen (unterbrechbare Tagesverkäufe), die auf die Gesamtvertragsmenge angerechnet werden.Die ursprüngliche Exportvereinbarung mit Ägypten, die 2019 unterzeichnet wurde, läuft aus, sobald die gesamte vertraglich vereinbarte Menge von ca. 60 BCM verkauft wurde, was voraussichtlich Anfang der 2030er Jahre der Fall sein wird. Seit Beginn der Erdgasförderung aus der Lagerstätte wurden ca. 23,5 Mrd. m3 Erdgas aus Leviathan auf dem ägyptischen Markt verkauft.Die heutige Vereinbarung wird das bestehende Abkommen ersetzen und ist in zwei Phasen unterteilt:- Die erste Stufe bezieht sich auf den Verkauf von 20 BCM (0,7 TCF).- Die zweite Stufe betrifft den Verkauf von weiteren ~110 BCM (3,88 TCF). Diese Phase wird erst nach Abschluss des Leviathan-Ausbauprojekts und dem Bau der neuen Übertragungsleitung von Israel nach Ägypten über Nitzana beginnen.Die erste Stufe wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in Kraft treten. Diese Phase wird unmittelbar nach Abschluss von zwei fortgeschrittenen Projekten beginnen, die eine Ausweitung der Produktion und des Transportvolumens ermöglichen:1. Anschluss einer dritten Pipeline vom Leviathan-Reservoir an die Förderplattform, wodurch die geförderte Gasmenge auf über 14 BCM (0,5 TCF) pro Jahr steigen wird.2. Anschluss der Ferngasleitung Ashdod-Ashkelon, die derzeit von INGL gebaut wird und die Kapazität der EMG-Pipeline zwischen Ashkelon und el-\u02bbArish um weitere 2 Mrd. Kubikmeter Erdgas erhöhen dürfte.Die beiden Projekte werden voraussichtlich Anfang 2026 abgeschlossen sein, und unmittelbar danach wird die erste Stufe des Abkommens in Kraft treten. Infolgedessen werden pro Jahr zusätzlich 2 BCM (0,07 TCF) von einer Gesamtmenge von 20 BCM (0,7 TCF) an Ägypten verkauft.Die zweite Stufe des neuen Abkommens wird voraussichtlich nach Abschluss des Leviathan-Erweiterungsprojekts (Phase 1B des Entwicklungsplans) in Kraft treten. Das Erweiterungsprojekt wird die derzeit in Israel geförderte Erdgasmenge um ca. 30 % erhöhen und die jährliche Förderkapazität der Lagerstätte auf ca. 21 BCM (0,74 TCF) steigern.In dieser Phase wird auch eine neue Pipeline nach Nitzana gebaut, um die Transportkapazität für Exporte von Israel nach Ägypten zu erhöhen. Die gesamten Gasexporte für die zweite Phase des neuen Abkommens belaufen sich auf ~110 BCM (3,88 TCF), in variierenden jährlichen Mengen, was die Gesamtverkäufe von Leviathan nach Ägypten auf eine jährliche Gesamtmenge von ~12 BCM (0,42 TCF) bringt.Daher wird der Gesamtverkauf von ~130 BCM (4,59 TCF) Erdgas nach einer Preisformel, die in erster Linie auf dem Barrelpreis für Brent-Öl basiert, zu Einnahmen von rund 35 Mrd. $ für alle Partner der Lagerstätte führen. Das neue Abkommen ist somit das größte Exportgeschäft in der Geschichte Israels sowie das größte und bedeutendste seit der Entdeckung der Erdgasvorkommen in Israel.Der Abschluss der Transaktion wird den Weg für eine endgültige Investitionsentscheidung (FID) für das Leviathan-Erweiterungsprojekt (Phase 1B) ebnen. Im Rahmen der Vorbereitungen legten die Leviathan-Partner im Februar letzten Jahres eine Aktualisierung des Erschließungsplans für die Lagerstätte vor, um die jährliche Förderkapazität auf ca. 21 Mrd. Kubikmeter zu erhöhen, mit der Möglichkeit eines weiteren Ausbaus auf 23 Mrd. Kubikmeter Erdgas pro Jahr. Der Antrag auf Ausfuhrgenehmigung wurde ebenfalls vor kurzem im Zusammenhang mit dem neuen Abkommen eingereicht. Der Plan zur Erweiterung des Reservoirs umfasst das Bohren zusätzlicher Bohrlöcher, die Hinzufügung der entsprechenden Unterwassersysteme und die Erweiterung der Verarbeitungsanlagen auf der Plattform sowie die Möglichkeit, eine vierte Pipeline zwischen dem Reservoir und der Förderplattform zu verlegen.Leviathan ist das größte Erdgasfeld im Mittelmeer und eines der größten der Welt. Laut dem jüngsten Bericht über die voraussichtlichen Ressourcen des Leviathan-Reservoirs enthält das Reservoir ~600 BCM (21,2 TCF), und laut dem Bericht über den diskontierten Cashflow wird die Produktion voraussichtlich bis mindestens 2064 anhalten.Yossi Abu, CEO von NewMed Energy: "Dies ist das strategisch wichtigste Exportgeschäft, das jemals im östlichen Mittelmeerraum abgeschlossen wurde, und stärkt Ägyptens Position als wichtigstes Drehkreuz in der Region."Seit Beginn der Förderung hat Leviathan sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene viele Vorteile gebracht, und der Ausbau des Reservoirs hat für NewMed seit Jahren höchste Priorität. Dieses Geschäft, das durch unsere starken regionalen Partnerschaften ermöglicht wurde, wird weitere regionale Exportchancen erschließen und beweist einmal mehr, dass Erdgas und die Energiebranche im weiteren Sinne ein Anker für die Zusammenarbeit sein können."Ich möchte unseren Partnern in der Anlage, unseren ägyptischen Kollegen und den Mitarbeitern von NewMed, die an der Transaktion beteiligt waren, danken, da wir einen Meilenstein für unser Unternehmen und darüber hinaus erreichen."NewMed Energy wird heute um 12:00 PM (BST) ein englischsprachiges Webinar veranstalten. Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte über diesen Link an: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_2wR_-BPGSoKzF04me7yDYg#/registrationFür weitere Informationen lesen Sie bitte den Sofortbericht von NewMed: https://newmedenergy.com/wp-content/uploads/2025/08/NewMed-IR-Amendment-to-Agreement-for-Export-to-Egypt-6.8.2025_.pdfContactsIsrael media:Li-Or Avnonli-or.a@together-ltd.co.ilInternationale Medien:Billy Clegg | Owen Roberts | Violet Wilsonnewmedenergy@camarco.co.uk +44 (0) 20 3757 4980View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/newmed-energy-und-partner-unterzeichnen-das-groWte-exportgeschaft-in-der-geschichte-israels-mit-erdgasexporten-im-wert-von-35-milliarden-dollar-aus-dem-leviathan-reservoir-nach-agypten-302524528.htmlOriginal-Content von: NewMed Energy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180524/6092570