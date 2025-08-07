Intelligente Lösungen beweisen das Engagement des Unternehmens, für das Wealth Management eine intelligentere finanzielle Zukunft zu schaffen

Partnerschaften mit den führenden KI-Technologiefirmen smartKYC und Zocks beschleunigen das Client Onboarding, zeigen proaktiv Risiken auf und fördern die Zusammenarbeit zwischen Berater und Kunde

InvestCloud, global führend in Technologie für das Wealth Management, hat heute die erste einer neuen Generation von KI-unterstützten Lösungen vorgestellt, die die Produktiviät von Beratern erhöhen und mehr Wert für Kunden erzeugen sollen. Die neuen Lösungen, Intelligent Screening und Intelligent Meeting, wurden durch Technologien von smartKYC erweitert. Dieses Unternehmen ist führend in der Entwicklung von KI-unterstützten Know Your Customer (KYC)-Lösungen für das Risikoscreening und die Überwachung. Ebenso beteiligt ist Zocks, ein KI-Assistent für Finanzberater, bei dem der Datenschutz an erster Stelle steht.

Intelligent Screening von InvestCloud automatisiert die gründliche Due Diligence während des Onboarding des Kunden und übernimmt die laufende Risikoüberwachung. Es ermöglicht Privatbanken und Vermögensverwaltern, in jeder Phase der Kundenbeziehung eine schnelle, präzise und kostengünstige Due Diligence durchzuführen. So können sich Berater, Beziehungsmanager und Compliance-Experten auf die Entscheidungsfindung konzentrieren.

Intelligent Meeting von InvestCloud transformiert die Art, wie Berater sich auf Diskussionen mit Kunden vorbereiten, diese nachverfolgen und auswerten. Die Vorbereitung von Meetings, die Protokollführung, das Nachverfolgen von Aufgaben und die Workflows nach dem Meeting sind automatisiert und mit Intelligenz von mehreren Systemen erweitert. So können Berater sich auf wirklich wichtige Interaktionen mit dem Kunden konzentrieren und benötigen weniger Zeit für manuelle Verwaltungsaufgaben.

"Mit dieser neuen Generation von Lösungen für das Wealth Management, beginnend mit Intelligent Screening und Intelligent Meeting, wenden wir Daten und KI neu an, um das Problem von unverbundenen Systemen und fragmentierten Datenbeständen anzugehen, mit dem Berater und Kunden ich konfrontiert sehen," sagte Dan Bjerke, President, Digital Wealth bei InvestCloud. "smartKYC und Zocks teilen unsere Vision einer smarteren Zukunft für die Finanzbranche. Gemeinsam mit ihnen ermöglichen wir es Beratern, während des gesamten Kundenlebenszyklus intelligenter zu arbeiten und die Beziehung produktiver zu machen."

Für diese neue Generation von intelligenten Lösungen verwandelt InvestCloud das Ökosystem für das Wealth Management in ein einheitliches Datenmodell, das KI-unterstützte Workflows, Erkenntnisse und Erfahrungen verknüpft. Dank der Lösungen können Berater produktiv arbeiten, was der Interaktion mit dem Kunden zugute kommt. Gleichzeitig sind die Standards für den Datenschutz und die Effizienz hoch.

"Wir sind stolz darauf, an dieser transformativen Technologie mitzuwirken, die für Berater und Kunden einen immensen Mehrwert darstellt," sagte Mark Gilbert, Gründer und CEO von Zocks. "Intelligent Meeting von InvestCloud wird nicht nur Meetings effizienter machen, sondern diese Treffen werden auch sinnvoller, da die Berater ein viel klareres Bild von den Bedürfnissen ihrer Kunden haben."

Dermot Corrigan, CEO von smartKYC sagte: "Dank der Integration von smartKYC direkt in Intelligent Screening von InvestCloud wird ein nahtloses Onboarding für Institutionen möglich, die hochwertige Kunden mit komplexen Strukturen, grenzübergreifenden Geschäften und hohen Risikoprofilen betreuen. Diese zweckgebundene Lösung spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation und exzellente Kundenbetreuung wider."

Ende 2024 hat InvestCloud eine neue strategische Richtung eingeschlagen Ziel des Unternehmens ist es nun, die Zukunft des Wealth Management intelligenter zu machen. Das Unternehmen fühlt sich weiterhin exzellenter Kundenbetreuung, Integration und Innovation verpflichtet.

Beide Lösungen sind nun global für neue und bestehende Kunden verfügbar. Intelligent Screening wurde bereits von WealthBriefingAsia ausgezeichnet.

Über InvestCloud

InvestCloud, global führend in Technologie für Wealth Management, strebt für die Finanzbranche eine intelligentere Zukunft an. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation in diesem Bereich voran und betreut global zahlreiche Kunden wie Wealth und Asset Manager, Wirehouses, Banken, RIAs sowie Versicherer. Diese Kunden machen mehr als 40 Prozent der weltweit $132 Billionen an Assets aus. Das Unternehmen bietet für Beratungsprogramme, einschließlich Unified Managed Accounts (UMA) und Separately Managed Accounts (SMA), einen personalisierten Ansatz, der auf den Erfolg des einzelnen Kunden ausgerichtet ist. InvestCloud stattet Berater und ihre Kunden mit verbundener Technologie, erweiterter Intelligenz und inspirierenden Erfahrungen aus. Das Unternehmen bietet führendes digitales Wealth Management und Lösungen für die Finanzplanung, unterstützt von einer dynamischen Datenbank, die das gesamte Kontinuum des Wealth Managements abdeckt. 2024 hat InvestCloud Private Markets Account und Private Markets Account Network eingeführt, was das Management von öffentlichen und privaten Assets über ein einziges, einheitliches verwaltetes Konto ermöglicht. InvestCloud wurde 2024 als CNBC World's Top Fintech Company ausgezeichnet, ein Beweis für die Innovationsfähigkeit und den Kundenerfolg. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und betreut Kunden auf der ganzen Welt.

InvestCloud.com LinkedIn

Über smartKYC

smartKYC ist der führende Anbieter von KI-unterstützten Lösungen für KYC Risikoscreening und Risikoüberwachung. Das Unternehmen betreut weltweit Finanzinstitute und multinationale Unternehmen. smartKYC setzt durch die Anwendung von künstlicher Intelligenz, linguistischer und kultureller Sensibilität und gründlicher Domain-Kenntnis neue Maßstäbe für Qualität und Produktivität bei Einhaltung von Compliance-Regeln.

smartKYC Über uns

Über Zocks

Zocks ist der KI-Assistent für Finanzberater. Die Plattform des Unternehmens spart Beratern zehn Stunden pro Woche durch Automatisierung von Aufzeichnungen über Meetings, Ausfüllen von Formularen, Bearbeitung von Kunden-E-Mails und mehr. Diese Lösung für Unternehmen jeder Größe transformiert Unterhaltungen mit Kunden in strukturierte, praxisorientierte Daten und Erkenntnisse. Wenn Sie mehr erfahren und Zocks kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie: zocks.io.

KI Meeting Assistant für Finanzberater Zocks

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806317562/de/

Contacts:

InvestCloud Medienanfragen:

InvestCloud Communications

InvestCloud@calibercorporate.com

Zocks Medienanfragen:

Gregory FCA

zocks@gregoryfca.com