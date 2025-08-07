Indonesien könnte nationale Bitcoin-Reserve etablieren: Viergrößtes Land der Welt zeigt Interesse

Nach dem Vorbild der USA scheinen immer mehr Staaten daran interessiert zu sein, eine nationale Bitcoin-Reserve zu etablieren. Nun erwägt das nächste Land den Kauf von Anteilen an der Mutter aller Kryptowährungen. Donald Trump hat in den USA den Vorstoß gemacht, eine nationale Bitcoin-Reserve zu etablieren, und inzwischen folgen immer mehr Nationen diesem Beispiel. Überraschenderweise steht nun Indonesien im Fokus - ein Land mit 280 Millionen Einwohnern und einem BIP von 1,4 Billionen US-Dollar.

Indonesiens Pläne für Bitcoin-Mining als Reservestrategie

Dabei handelt es sich übrigens nicht gerade um einen kleinen Player. Mit 280 Millionen Einwohnern ist Indonesien das viertgrößte Land der Welt und gemessen an seinem BIP gleichzeitig auf Platz 16 der internationalen Volkswirtschaften. Die Lobby-Organisation Bitcoin Indonesia diskutierte kürzlich mit Regierungsvertretern über die Möglichkeiten einer nationalen Bitcoin-Reserve.

Auf der Social-Media-Plattform X hieß es von den BTC-Vertretern: "Wir wurden in das Büro des Vizepräsidenten eingeladen, um zu präsentieren, wie Bitcoin dem Land nützen könnte." Weiter wurde eine mutige Idee untersucht: Bitcoin-Mining als nationale Reservestrategie zu nutzen. Speziell Wasserkraft könnte hier eine wichtige Rolle spielen. Als Vorbild dieser Strategie gilt das asiatische Land Bhutan, dessen Volkswirtschaft schon zu einem Drittel von Bitcoin gedeckt wird.

Regulatorische Herausforderungen in Indonesien

Der Vorstoß der Regierung von Indonesien kommt überraschend, da die Machthaber erst kürzlich Gesetze für die Branche erlassen haben, die Kritiker als nicht allzu positiv empfinden. So ist der Handel mit Kryptowährungen zwar grundsätzlich möglich und legal, doch dürfen Bitcoin, Ethereum & Co. nicht als Zahlungsmittel verwendet werden.

Laut einem Bericht von Cointelegraph scheint die Durchsetzung dieses Verbotes aber relativ lax zu sein. Deutlich konkreter ist die Steuererhöhung der indonesischen Regierung auf Krypto-Gewinne, den Handel und das Mining von Coins. Allerdings befinden sich die Abgabensätze hier im niedrigen einstelligen Prozentbereich bzw. zum Teil sogar unter einem Prozent. Dies zeigt, dass immer mehr Staaten ein Interesse am Kauf bzw. der Verwahrung von Bitcoin als strategische Reserve haben.

