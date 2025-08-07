Bitcoin zeigt bullishe Struktur - Ethereum vor möglichem Ausbruch

Bitcoin hat sich nach einem kurzen Rückgang auf 112.000 US-Dollar wieder stabilisiert und notiert aktuell bei rund 114.000 US-Dollar. Ausschlaggebend waren die neuesten US-Wirtschaftsdaten, insbesondere der ISM Services PMI, der mit einem Wert von 50,1 unter den Erwartungen lag. Diese Entwicklung brachte zunächst Druck auf Risiko-Assets, doch Bitcoin konnte sich rasch erholen.

https://twitter.com/rovercrc/status/1953467430736400393

Charttechnisch bleibt die Situation spannend: Ein inverses Kopf-Schulter-Muster auf dem Tageschart ist weiterhin aktiv. Der Bereich um 112.000 US-Dollar fungiert als Nackenlinie und hat bisher gehalten. Sollte sich der Bruch nach oben bestätigen, könnte ein Anstieg in Richtung 120.000 bis 137.000 US-Dollar bevorstehen. Vor allem die Zone um 120.000 US-Dollar ist aktuell von hoher Liquidität geprägt, was einen möglichen kurzfristigen Kursschub begünstigt.

Ethereum mit viel Potenzial

Auch Ethereum macht aktuell einen soliden Eindruck. Im Vergleich zu Bitcoin testet die ETH/BTC-Paarung eine wichtige Widerstandszone erneut. Ein Ausbruch über diese Marke könnte zu einer deutlichen Outperformance führen. Im USD-Chart liegt das nächste Ziel im Bereich von 3.900 bis 4.000 US-Dollar. Besonders bemerkenswert: Auf Monatsbasis wurde eine langfristige Abwärtstrendlinie überwunden, die nun als Unterstützung dient.

https://twitter.com/rovercrc/status/1953419853026725964

Während Bitcoin möglicherweise in den letzten Wochen seines aktuellen Zyklus steckt, eröffnet sich bei den Altcoins - insbesondere Ethereum - weiteres Potenzial. Die Bitcoin-Dominanz zeigt erste Anzeichen einer Trendumkehr nach unten, was häufig als Signal für den Beginn einer Altcoin-Phase gewertet wird. Dennoch bleibt das Risiko eines abrupten Richtungswechsels bestehen, auch wenn jetzt schon viele Presale Projekte förmlich explodieren. Bitcoin Hyper ($HYPER) konnte beispielsweise in weniger als 2 Monaten die 7 Millionen US-Dollar Marke duchbrechen - das Momentum scheint ungebrochen.

Bitcoin Hyper (HYPER) als Layer-2-Lösung auf der Bitcoin Blockchain

Bitcoin Hyper kombiniert erstmals die Bitcoin-Blockchain mit der Solana Virtual Machine (SVM) und ermöglicht dadurch blitzschnelle Transaktionen bei gleichzeitiger Nutzung von BTC als Basiswert. Die zugrunde liegende Struktur basiert auf einem Bridge-Modell: Nutzer sperren BTC, erhalten dafür Wrapped BTC und können damit im HYPER-Ökosystem agieren - etwa in DeFi-Protokollen, Spielen oder bei Real-World-Assets. Das sorgt nicht nur für neue Anwendungsbereiche für Bitcoin, sondern reduziert gleichzeitig das verfügbare BTC-Angebot im Markt, was langfristig auch den Hauptcoin stützen könnte.

Der HYPER-Token dient dabei als zentrales Element für alle Transaktionen, Smart Contracts und Interaktionen auf Layer-2. Er wird zusätzlich für Staking sowie perspektivisch für Governance eingesetzt. Viele Funktionen innerhalb des Netzwerks werden exklusiv über HYPER zugänglich sein.

Bereits über 7,3 Millionen US-Dollar wurden im laufenden Presale eingesammelt - die aktuelle Finanzierungsrunde endet in weniger als 34 Stunden. Der Tokenpreis liegt momentan bei 0,01255 US-Dollar und wird danach ansteigen.

Layer-2-Projekte wie Arbitrum, Optimism oder Mantle haben zuletzt bereits starke Kapitalzuflüsse erlebt. Bitcoin Hyper kann durch seine technische Einzigartigkeit hier neue Impulse setzen - als erste L2 auf Bitcoin mit SVM-Unterbau. Das könnte dem Projekt in der kommenden Marktphase einen erheblichen Vorteil verschaffen.

Hier Bitcoin Hyper Token im Presale sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.