Bitcoin erholt sich auf 114.000 USD: Technische Signale deuten auf weitere Gewinne hin

Bitcoin hat sich nach einem kurzen Rücksetzer auf 112.000 US-Dollar wieder auf 114.000 US-Dollar erholt. Die Bewegung kam nach den schwächer als erwarteten ISM Services PMI-Daten, die für Volatilität an den Märkten sorgten. Trotz des Dips bleibt die mittelfristige Struktur intakt, während auch Ethereum und der Altcoin-Markt erste Anzeichen einer möglichen Altcoin-Season zeigen.

Inverses Schulter-Kopf-Schulter-Muster bleibt stabil

Insbesondere das inverse Schulter-Kopf-Schulter-Muster, das sich auf dem Tageschart ausgebildet hat, wirkt weiterhin stabil. Die Nackenlinie bei rund 112.000 US-Dollar wurde verteidigt - erste Zielzonen liegen nun zwischen 120.000 und 137.000 US-Dollar. Im kurzfristigen Bereich deuten Liquiditätsdaten auf potenzielle Stop-Loss-Zonen über dem aktuellen Kurs hin.

Solche Bereiche ziehen oft den Kurs an - ein kurzfristiger Pump in Richtung 120.000 US-Dollar wäre somit keine Überraschung. Langfristig bleibt das Ziel des Zyklus bei rund 137.000 US-Dollar. Dieses Niveau markiert für viele Marktteilnehmer eine mögliche Top-Region, von der aus erste größere Gewinnmitnahmen oder sogar Shorts in Betracht gezogen werden könnten.

Ethereum und Altcoin-Season in Sichtweite

Auch Ethereum zeigt Stärke. Die ETH/BTC-Paarung hat einen langfristigen Widerstand mehrfach getestet und könnte in Kürze ausbrechen. Sollte dieses Szenario eintreten, ist ein Move von 12 bis 14 Prozent gegen Bitcoin denkbar. Im US-Dollar-Chart liegt das kurzfristige Ziel bei rund 3.900 bis 4.000 US-Dollar.

Darüber hinaus zeigt der Altcoin-Markt erste Anzeichen einer möglichen Altcoin-Season. Die Bitcoin-Dominanz beginnt, nach unten zu drehen. Historisch folgten auf eine BTC-Spitze stets starke, aber oft nur kurzfristige Altcoin-Runs. Entsprechend bleibt Vorsicht geboten - insbesondere bei illiquiden Projekten. Dennoch könnten die kommenden Wochen noch einmal hohe Renditen bringen, bevor der Zyklus möglicherweise sein Hoch erreicht.

Bitcoin Hyper: Über 7,3 Millionen USD im Presale gesammelt

Ein weiteres Vorzeichen dieses Marktzyklus sind die enormen Investitionen in neue Kryptowähren, wie etwa Bitcoin Hyper - die erste Layer-2-Chain auf Bitcoin, die den Solana Virtual Machine (SVM) integriert. Mit mehr als 7,3 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital befindet sich HYPER aktuell im Presale-Hoch. Der Tokenpreis liegt derzeit bei 0,01255 US-Dollar, wobei nur noch wenige Stunden in der aktuellen Preisstufe verfügbar sind.

Die Besonderheit von Bitcoin Hyper liegt in der Kombination aus Bitcoin-Sicherheit und Solana-Performance. Über einen Bridge-Mechanismus wird BTC in eine Wrapped-Version überführt, die innerhalb des Hyper-Ökosystems blitzschnell genutzt werden kann - sei es für DeFi, Games, RWAs oder Meme-Coins. HYPER dient als Gas-Token für Transaktionen und Smart-Contract-Ausführungen sowie als Staking- und zukünftig auch Governance-Token. Das Projekt profitiert vom aktuellen Trend der Layer-2-Lösungen und ist mit seiner einmaligen Positionierung auf Bitcoin ideal positioniert.

