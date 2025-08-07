Der japanische Autobauer Toyota hat seine operative Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr wegen der von US-Präsident Trump verhängten Importzölle deutlich gesenkt. Die Aktie reagiert mit einem Minus von rund zwei Prozent, während deutsche Hersteller wie Volkswagen und BMW sich stabil präsentieren.Statt der bislang erwarteten 3,8 Billionen Yen stellt der Konzern nun nur noch 3,2 Billionen Yen - rund 18,7 Milliarden Euro - in Aussicht, was einem Rückgang von etwa 15 Prozent entspricht. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär