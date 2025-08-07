Der insolvente schwedische Batteriezellhersteller Northvolt hat wohl einen Retter gefunden. Das US-Unternehmen Lyten will alle verbliebenen Standorte übernehmen, darunter auch die im Bau befindliche Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein. Erste Reaktionen aus der dortigen Landespolitik fallen positiv aus. Northvolt und Lyten kennen sich bereits durch frühere Transaktionen: Im Zuge der Krise bei dem schwedischen Unternehmen übernahm Lyten bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net