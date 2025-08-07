Fredericton, Nb (ots/PRNewswire) -Introhive, die führende Plattform für Relationship Intelligence, gibt heute die Einführung von Ask Introhive bekannt, zusammen mit der Vorabveröffentlichung einer Reihe fortschrittlicher Intelligence-Funktionen. Diese Innovationen sind eine direkte Antwort auf die steigende Nachfrage von Unternehmen, die KI nutzen möchten, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken, dem Wettbewerbsdruck einen Schritt voraus zu sein und strategischer zu wachsen.Starke Beziehungen bleiben auch im Zeitalter der KI der entscheidende Wettbewerbsvorteil, und Introhive unterstützt Unternehmen weiterhin dabei, Veränderungen zu antizipieren, schneller zu reagieren und intelligenter zu wachsen.Ask Introhive: Ihr KI-gestützter BeziehungsassistentAls Ihr persönlicher Beziehungsassistent ermöglicht Ask Introhive Partnern, Geschäftsentwicklern, Kundenbetreuern und Marketingteams, einfach eine Frage zu stellen und sofort strategische Einblicke zu Kunden, Konten und Beziehungen zu erhalten.Ob es darum geht, den Gesundheitszustand von Kunden zu bewerten oder verborgene Wachstumschancen aufzudecken - Ask Introhive liefert auf Abruf umsetzbare Antworten, die Teams in die Lage versetzen, fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Reichweite zu optimieren und ihre Beziehungsstrategien zu stärken, ohne Vermutungen anstellen oder stundenlang Tabellenkalkulationen durchforsten zu müssen.Laut McKinsey können Unternehmen, die fortschrittliche Analysen in ihr Beziehungsmanagement integrieren, bis zu 20 % zusätzliches Umsatzwachstum erzielen. Ask Introhive hilft Unternehmen, diesen Vorteil zu nutzen, indem es diese Erkenntnisse schneller und leichter zugänglich macht als je zuvor."Wir sitzen auf einer Goldmine an Daten und es gibt großartige Berichte darüber, aber die Leute haben keine Zeit, sich durch ein Dashboard zu wühlen, um die benötigten Erkenntnisse zu gewinnen. Ask Introhive bietet uns ein benutzerfreundliches Tool, mit dem wir diese Daten schnell abrufen und konkrete Fragen beantworten können." - Marketing Technology Manager bei einem der zehn führenden US-Unternehmen für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und ConsultingJetzt im Early Access: Eine neue Ära der Relationship IntelligenceIntrohive lädt Kunden zu einem Early-Access-Programm für eine neue Suite von Intelligence-Funktionen ein: Pathways, Champion Tracking und Alumni Tracking. Diese Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit führenden professionellen Dienstleistungsunternehmen entwickelt und ermöglichen es Unternehmen, ihr Beziehungskapital effektiver als je zuvor zu erschließen und zu nutzen, um so ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und neue Chancen zu erschließen.Pathways ermöglicht es Unternehmen, ihre stärksten Verbindungen zu wichtigen Stakeholdern und Organisationen leicht zu identifizieren, indem es gemeinsame Arbeitserfahrungen nutzt und Teams dabei hilft, schnell die effektivsten Beziehungswege für die Geschäftsentwicklung und das Wachstum zu finden. Champion Tracking liefert Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn wichtige Ansprechpartner ihre Position oder das Unternehmen wechseln. So können Unternehmen bestehende Kundenbeziehungen sichern und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen. Alumni Tracking ermöglicht es Unternehmen, die berufliche Entwicklung ehemaliger Mitarbeiter zu verfolgen und so Alumni-Netzwerke als Quelle für wertvolle Kontakte, Partnerschaften und Wachstumschancen zu nutzen.Diese Funktionen basieren auf der bewährten Relationship Intelligence-Plattform von Introhive, die laut Forrester Unternehmen dabei unterstützt, 33 % mehr qualifizierte Neukunden zu gewinnen, die Abschlussquote um 36 % zu steigern und den Cross-Selling-Umsatz um 30 % zu erhöhen. Sie schöpfen den vollen Wert des Beziehungskapitals eines Unternehmens aus und verwandeln Beziehungen in einen unternehmensweiten Wettbewerbsvorteil."Mit dieser Version verändern wir grundlegend, wie professionelle Dienstleistungsunternehmen ihr wertvollstes Kapital nutzen: ihre Beziehungen", sagt Leyla Samiee, Chief Product and Technology Officer bei Introhive. "Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, sich auf statische Berichte oder passive CRM-Datenerfassung zu verlassen. Mit der Weiterentwicklung der Kundendaten-Technologie kommt es darauf an, personalisierte Erkenntnisse genau zum richtigen Zeitpunkt zu liefern. Wir versetzen Nutzer in die Lage, Kundenbeziehungen zu stärken, wichtige Entscheidungsträger zu identifizieren und Wachstumschancen aufzudecken - dank intelligenter Lösungen, die sich an ihre spezifischen Prioritäten anpassen."Um mehr über diese neuen Funktionen zu erfahren und zu sehen, wie führende Unternehmen bereits messbare Ergebnisse erzielen, besuchen Sie unsere Website.Informationen zu Introhive Introhive ist eine führende Relationship Intelligence-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Datensilos aufzubrechen und aus ihren Beziehungen umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, um die Zusammenarbeit und das Wachstum voranzutreiben. Mit der Relationship Intelligence von Introhive können Unternehmen wichtige Beziehungen innerhalb des Unternehmens identifizieren, die Stärke von Kunden- und Interessentenbeziehungen messen, die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit fördern, Risiken oder Chancen durch ein Verständnis der Beziehungsqualität im Zeitverlauf aufdecken und diese Erkenntnisse für die Geschäftsentwicklung und Kundenbindung nutzen. Introhive genießt das Vertrauen von branchenführenden Marken und unterstützt mehr als 250.000 Benutzer in über 90 Ländern. 