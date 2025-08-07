Die ZAPI GROUP, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung, gab heute die erfolgreiche Akquisition der Mehrheitsanteile an Stercom Power Solutions bekannt, einem Pionier für intelligente Lade- und Energiespeichersysteme mit Sitz in Deutschland. Die strategische Akquisition erweitert das Portfolio an Ladelösungen und die technischen Fähigkeiten der ZAPI GROUP und stärkt zugleich ihre Marktpräsenz in wichtigen Wachstumsbereichen wie Hochspannungs-Bordladegeräten und Energiespeichersystemen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806047318/de/

Stercom Power Solutions' OBC V2X, a revolutionary onboard charger that enables electric vehicles not only to charge, but also to act as an energy source.

Stercom Power Solutions stellt wegweisende Technologien für Energiespeicher- und Ladesysteme für die Elektromobilität und industrielle Energiesysteme bereit. Durch die Ergänzung ihrer Fähigkeiten festigt die ZAPI GROUP ihre Position als Branchenführer im Bereich elektrischer Antriebe und industrieller Automatisierungslösungen, der Innovationen vorantreibt und umfassendere Lösungen auf den Markt bringt.

"Die Übernahme von Stercom Power Solutions ist ein bedeutender Meilenstein unserer Wachstumsstrategie und unterstreicht unseren kontinuierlichen Einsatz für den Ausbau unserer Fähigkeiten, damit wir unseren Kunden einen noch besseren Service bieten können", so Giannino Zanichelli, Gründer und Eigentümer der ZAPI GROUP. "Durch diese Übernahme kann die ZAPI GROUP ihr Angebot an Ladelösungen der nächsten Generation erweitern und so der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien für elektrische Antriebskonzepte gerecht werden. Die Integration des innovativen Produktportfolios und des talentierten Teams dieses Unternehmens wird uns dabei helfen, unser Wachstum und unsere Marktführerschaft weiter auszubauen."

Die ZAPI GROUP strebt eine nahtlose Integration von Stercom Power Solutions an, um die Kontinuität für ihre Kunden sicherzustellen. Zudem bleibt Stercom Power Solutions als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Bayern bestehen und wird eng mit den übrigen Unternehmen der ZAPI GROUP zusammenarbeiten.

Über die ZAPI GROUP

Die ZAPI GROUP bereitet den Übergang zu einer vollelektrischen Zukunft mit einem hochintegrierten Produktportfolio vor, das Bewegungssteuerungen, Elektromotoren und Hochfrequenz-Batterieladegeräte für den Einsatz in vollelektrischen und Hybridfahrzeugen umfasst. Wir bieten schlüsselfertige Systemintegration, autonome Navigationssoftware sowie Sicherheits- und Asset-Tracking für das Flottenmanagement. Als global führendes Unternehmen im Bereich Elektrifizierung mit umfassender Systemerfahrung, führenden Innovationen und der Begeisterung, den Erfolg der Kunden voranzutreiben, beschäftigt die ZAPI GROUP heute weltweit mehr als 1700 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Gesamtjahresumsatz von mehr als 700 Millionen US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.zapigroup.com.

Über Stercom Power Solutions

Stercom Power Solutions GmbH ist Ihr Partner für optimierte Energiespeichersysteme, Zellmanagement und Leistungselektronik für mobile oder stationäre Anwendungen. Nähere Informationen unter www.stercom.de/en.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250806047318/de/

Contacts:

Carley Gray, Communiqué Public Relations

Tel.: (206) 282-4923 Durchwahl 114

E-Mail: zapigrouppr@communiquepr.com