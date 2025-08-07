Am US-Aktienmarkt ist die jüngste Erholung am Donnerstag ins Stocken geraten. Auslöser war eine enttäuschend verlaufene Auktion 30-jähriger US-Staatsanleihen, die Sorgen weckte, das Interesse an Investments in den USA könne nachlassen. Zunächst hatten starke Tech-Werte den Nasdaq 100 noch in Rekordnähe getrieben, bevor er zwischenzeitlich ins Minus rutschte und am Ende 0,32 Prozent höher bei 23.389,53 Punkten schloss.Der Dow Jones verlor hingegen 0,51 Prozent auf 43.968,64 Zähler, während der S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
