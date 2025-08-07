DJ NACHBÖRSE/XDAX unv bei 24.193 Pkt - Wenig Bewegung

DOW JONES--Von einem insgesamt recht ruhigen nachbörslichen Handel berichtete am Donnerstag ein Händler von Lang & Schwarz. Die Umsätze seien entsprechend niedrig gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.193 24.193 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 07, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)

